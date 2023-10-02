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Активисты потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein» в Ростове-на-Дону

«Абзац»: в Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

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Global Look Press

Представители сибирской правозащитной группы «Радетель» попросили главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Об этом сообщает издание «Абзац».

Активисты также обратились в прокуратуру Ростовской области и директору ДК «Ростсельмаш» с аналогичной просьбой. Мероприятие должно состояться 5 октября во Дворце культуры «Ростсельмаш».

Общественники «Радетель» считают недопустимым исполнение произведений Rammstein в Ростове-на-Дону в период специальной военной операции на Украине. Они заявили, что музыканты коллектива «открыто выступают против России и совершают действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

«Кроме того, указанная группа известна также скандальными выходками и пропагандой мерзости и безнравственности. На основании изложенного просим принять меры для отмены указанного концерта и привлечения к ответственности его организаторов», — заявили представители движения «Радетель».

Это уже не первый, когда активисты требуют отмены выступления CAGMO с «Симфонией Rammstein». В сентябре они добились отмены концертов в Новосибирске и Уфе.

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