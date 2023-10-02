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Светлана Дружинина толкнула полезшую к ней обниматься актрису Макееву

Режиссер «Гардемаринов» Дружинина оттолкнула актрису Макееву на премьере фильма

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер Светлана Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир». Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечает издание, постановщица вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. По итогу Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.

Еще до этого постановщица признавалась, что коллеги отговаривали ее от работы с актрисой Макеевой, отмечая ее непростой характер. По словам Дружиной, изначально артистка показалась ей «идеальной тихой овечкой», однако позднее обиды на нее накапливались.

Режиссер отметила, что звезда постоянно опаздывала на съемки, а однажды потребовала дополнительную плату за переработки:

«И тогда я вышла и сказала громким голосом: «Если опаздывает Макеева, значит, Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева»».

Первый фильм «Гардемарины 1787. Мир» выйдет на российских экранах пятого октября, а следующий под названием «Война» — 16 ноября.

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