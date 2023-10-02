Бывший директор Гришечкина рассказал о судьбе пса актера

Бывший директор актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер заверил в беседе с kp.ru, что пес артиста по кличке Беня не пропадет.

По словам Миллера, он регулярно приезжает к питомцу, который сейчас находится в квартире Гришечкина, покупает корм и гуляет с ним.

«Собаку я заберу, но чуть позже. Мне сейчас нужно найти работу и немного прийти в себя. А Беня пока находится в своем родном доме, где ему все знакомо», — отметил экс-директор.

Как отмечает издание, пса Беню Гришечкину подарила его дочь Ольга на день рождения. Питомец взят из приюта. Поначалу артист спокойно относился к своему четвероногому другу, однако позднее посвятил ему рассказ:

«Я подошел не близко к нему. Почему? Потому что ближе не мог — он первый начал наш диалог: подняв голову, не виляя хвостом, будто боялся всколыхнуть шерсть вокруг себя, от его же линьки: «Человек, не волнуйся, это бывает два раза в год». Это сказали его глаза, и мои глаза застыли. Время остановилось».

30 сентября сообщалось, что после прощания с Гришечкиным Беня уже две недели живет один в трехкомнатной квартире. Близкие актера уточнили, что пес много лежит на кровати хозяина, скулит от одиночества и почти не ест.

Ранее бывшая жена Гуфа попросила свозить ее на отдых от детей.