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Блогерша Анна Енина о суде c Black Star и отмене концертов: «Я устала от угроз»

Блогерша Анна Енина заявила, что ей запрещают проводить концерты в России

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enina.24/VK

Блогерша Анна Енина призналась в Telegram-канале, что не знает о суде с лейблом Black Star из-за видео о солисте коллектива «Три дня дождя» Глебе Викторове.

«Я понятия не имею о каких «допросах», говорил Пашу в интервью, ведь никакого судебного процесса буквально нет, а как могут проводится допросы кого-либо без суда и следствия?» — написала девушка.

Енина также добавила, что ей отменили предстоящие концерты по неизвестной причине. По словам блогерши, ей просто запретили выступать на площадках Москвы и Петербурга, угрожая срывом выступления.

«Деньги за билеты вам, безусловно, вернутся, мне очень больно и грустно, что так вышло. Я устала от угроз. Спасибо за внимание», — написала она.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале подчеркнула, что именно ее организация обратилась в Генпрокуратуру России, к мэрии Москвы и губернатору Санкт-Петербурга из-за деструктивного контента, который распространяет Енина.

25 сентября сообщалось, что полиция ведет расследование против блогерши Ениной из-за слухов о «репродуктивном насилии».

Ранее Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Голосным.

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