Ирина Салтыкова рассказала, какую ошибку допустила при воспитании дочери

Певица Ирина Салтыкова на YouTube-шоу «Света вокруг света» призналась, что ей не следовало общаться с дочерью Алисой как с подругой.

«Я сама ребенком была, когда родила. Конечно, масса была ошибок. Я все время выстраивала отношения (с дочерью), как с подружкой. А это неправильно», — подчеркнула Салтыкова.

Она заверила, что сейчас сделала выводы из своих ошибок. Певица старается «держать себя в руках» и держать необходимую дистанцию между ней и своим ребенком. Вместе с этим Салтыкова пожаловалась, что Алиса иногда не принимает ее подарки.

У экс-супругов Виктора и Ирины Салтыковых есть 35-летняя дочь, которая пошла по стопам родителей и в 2019 году записала кавер на хит матери «Серые глаза». Виктор Салтыков делился с журналистами, что Алиса заблокировала его номер телефона, поэтому он не может ей позвонить. По словам артиста, бывшая жена сделала все возможное, чтобы они не общались, и музыкант прекратил попытки наладить отношения с дочерью.

Ирина Салтыкова неоднократно публично заявляла, что их развод сильно отразился на Алисе — женщина не хочет выходить замуж и становиться матерью. Дочь артистов часто видела семейные разборки, которые травмировали ее психику.

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