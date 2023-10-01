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Максим Галкин* высмеял организаторов отмененных концертов

Комик Максим Галкин предложил помочь с ремонтом концертных залов Казахстана

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maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеял организаторов концертов в Казахстане, которые отменили мероприятие из-за внезапной поломки оборудования.

«Сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод. Потом оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют! И это что? В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может успеем?» — написал Галкин.

Он подчеркнул, что очень хочет увидеться со зрителями, и поинтересовался, нельзя ли было сразу же дать даты на перенос концертов. Затем Галкин пошутил, что на даты будущих концертов стоит заранее проверить канализацию. Артист заявил, что на концерты было продано 97% билетов, он выразил надежду, что произошло недоразумение со стороны организаторов.

Концерт Галкина должен был пройти 8 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астана. Однако, по данным источника, с 4 по 10 октября в здании будут проводиться технические работы на сетях водопровода.

Другое выступление Галкина должно было состояться 9 октября во Дворце республики в Алма-Ате. 1 октября администрация концертного зала сообщила о его закрытии из-за аварийного состояния механики сцены. По словам руководства, на ремонт уйдет около двух недель.

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*  признан в РФ иностранным агентом
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