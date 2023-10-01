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Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Голосным

Балетмейстер Эдгар Голосной заявил об отмене свадьбы с Валерией Ланской

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Личный архив Валерии Ланской

Балетмейстер Эдгар Голосной в разговоре с НТВ признался, что свадьба с актрисой Валерией Ланской не состоится.

«Да, свадьбы не будет. Так получилось», — отметил Голосной.

Валерия Ланская в 2022 году призналась, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным, с которым познакомилась девять лет назад. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. В мае 2023 года балетмейстер сделал Ланскую своей невестой.

Звезда была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам Валерии Ланской, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. Актриса также заверила поклонников, что в ее жизни началась «новая счастливая страница».

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