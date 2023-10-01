Катерина Шпица раскрыла, готова ли стать матерью во второй раз

Актриса Катерина Шпица призналась в беседе с teleprogramma.pro, что готова завести еще одного ребенка.

Шпица заявила, что «с удовольствием» бы стала матерью во второй раз. По ее мнению, материнство подталкивает к поиску механизмов борьбы с тревожностью и чувством вины. Она уверена, что в такие моменты очень важно отделить личную ответственность от ответственности другого человека, при этом не брать сверх меры. Актриса считает, что материнство хорошо учит этим вещам.

«А еще учит ценить время, верно расставлять приоритеты, лучше понимать себя. С появлением ребенка происходит чистка: мыслей, пространства, круга приятелей — все, что не является созидающим приоритетом, отваливается. Конечно, это меняет каждую женщину. В лучшую сторону», — поделилась звезда.

Шпица воспитывает 11-летнего сына Германа от каскадера Константина Адаева. Она рассталась с отцом ребенка через несколько месяцев после родов. Актриса рассказывала, что не препятствует встречам и общению ребенка и Адаева.

24 февраля 2021 года Шпица вышла замуж за фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова.

Ранее Наташа Королева проиграла Клаве Коке на телешоу из-за сексуальности.