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Стала известна причина закрытия «Бульдог-шоу» с Харламовым

Продюсер Картозия: «Бульдог-шоу» закрыли на НТВ из-за низких рейтингов

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гендиректор телеканала «Пятница!», продюсер и экс-директор праймового вещания НТВ Николай Картозия раскрыл причину закрытия программы «Бульдог-шоу» с юмористом Гариком Харламовым, которая выходила на НТВ в 2010 году. Об этом продюсер рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Картозии, первые четыре выпуска провалились с треском из-за неготовности аудитории к смене формата вечерних развлечений.

«Аудитория НТВ, включившая канал в воскресенье вечером, не понимала, кто этот гуттаперчевый мальчик в очках. Где «Ментовские войны-5»?» — делится продюсер.

Низкие рейтинги передачи с Харламовым исправились к пятому выпуску, но было уже поздно.

«За день до этого гендиректор НТВ передачу закрыл. А я навсегда запомнил, если уж ты сделал гранд-шоу, а оно с первого дня не полетело, надо стоять насмерть: не менять таймслот, усиливать маркетинг, улучшать содержание (в нашем случае юмор)», — резюмировал Картозия.

В «Бульдог-шоу» Гарик Харламов и звездные гости шоу демонстрировали скетчи, юморист исполнял песни с популярными музыкантами.

В июле историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что уход брендов с российского рынка отчасти повлиял на то, что программа не возвращается в эфир.

Ранее обвинявшая Мэрилина Мэнсона в изнасиловании женщина отозвала иск.

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