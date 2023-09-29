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Пианист Игорь Бриль объяснил, из-за чего попал в больницу

Пианист Игорь Бриль связал свою госпитализацию со всплеском эмоций

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пианист Игорь Бриль в разговоре с mk.ru предположил, что его госпитализировали из-за сильного эмоционального всплеска после джазового концерта.

«Это была аритмия, неприятная такая вещь. «Скорая помощь» доставила в 52-ю больницу, там полтора дня провел. Наша жизнь связана с эмоциями, я участвовал в национальном образовательном проекте по поводу джаза. В этот день, видимо, что-то эмоциональное произошло, и к вечеру началось. Сейчас все благополучно, я уже дома, правда, есть какая-то слабость», — сказал Бриль.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что российскому пианисту Игорю Брилю стало плохо в его московской квартире — его конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую, которая оказала ему медицинскую помощь. Telegram-канал заявил, во время госпитализации сердце Бриля якобы чуть не остановилось, однако врачи быстро среагировали и провели электроимпульсную терапию.

Ранее Валентина Голубенко экстренно госпитализировали из-за поражения мозга.

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