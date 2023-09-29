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Звезда КВН рассказал о голодном обмороке в шоу «Новые звезды в Африке»

Комик Пташенчук заявил, что терял сознание из-за голода в «Звездах в Африке»

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ptaha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Александр Пташенчук признался в шоу «Мне смешно», что не ожидал таких серьезных условий на проекте «Новые звезды в Африке».

Пташенчук отметила, что изначально поехал на съемки с коллегой Михаилом Стогниенко, чтобы повеселиться. Однако, по словам комика, проект их «поломал». Артисты столкнулись с сильной нехваткой еды. Комик был поражен тем, что десять участников проекта три дня делили одну банку бобов на всех.

«Нам реально было нечего есть. Я на второй-третий день прямо уже терял сознание. Я лежал, у меня отказывало тело», — рассказал артист.

«Новые звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. В таких условиях селебрити должны проходить испытания, чтобы побороться за главный приз — пять миллионов рублей. Ведущие передачи — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

За время существования проекта в нем участвовали такие звезды, как Алена Водонаева, Айза-Лилуна Ай, Виктория Боня, Стас Ярушин, Эвелина Бледанс, Валя Карнавал, Олег Верещагин.

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