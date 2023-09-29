Певца и композитора Игоря Николаева выписывают из клиники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, врачи наблюдают положительную динамику у Николаева. В связи с этим исчезла необходимость в постоянном нахождении в стационаре.

Как отмечает издание, главной опасностью для звезды является коронавирус — ослабленный после операции организм певца находится в группе риска. Врачи строго порекомендовали музыканту минимизировать контакт с людьми и не выходить из дома.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В тот же день окружение музыканта опровергло, что композитор находится в реанимации.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

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