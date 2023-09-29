Бывшая участница группы «Мираж» отказалась от алкоголя

Певица Наталия Гулькина призналась, что полностью отказалась от алкоголя. Об этом сообщает Prozvezd.

Гулькина сообщила, что уже восемь месяцев не пьет спиртные напитки. По словам звезды, в ее жизни наступил момент, когда отпало желание злоупотреблять алкоголем. Звезда точно не может объяснить, чем вызван такой отказ. Певица перестала получать удовольствие от спиртного.

«Мне, конечно, постоянно предлагают: «Наташ, давай выпьем». Я отвечаю: «Ребят, мне и так весело», — поделилась звезда.

Гулькина также начала следить за фигурой и своим питанием. В ее рацион входят овощи, зелень и мясо из индейки.

«Мне нравится, когда я уезжаю на гастроли. Там не нужно ничего готовить. Всегда прошу, чтобы мне принесли лосось на пару и брокколи. На гастролях у меня самое правильное питание. А дома — да, могу похулиганить», — рассказала певица.

Наталия Гулькина получила известность после того, как стала участницей группы «Мираж». Звезда покинула коллектив в 1988 году. Артистка рассказывала, что ушла из группы из-за обмана продюсера. По словам исполнительницы, мужчина предлагал ей петь под чужую фонограмму.

Ранее певица Татьяна Анциферова вспомнила, как ей предлагали сделать звание за деньги.