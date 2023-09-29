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Бывшая участница группы «Мираж» отказалась от алкоголя

Певица Наталия Гулькина заявила, что не пьет спиртное уже восемь месяцев

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина призналась, что полностью отказалась от алкоголя. Об этом сообщает Prozvezd.

Гулькина сообщила, что уже восемь месяцев не пьет спиртные напитки. По словам звезды, в ее жизни наступил момент, когда отпало желание злоупотреблять алкоголем. Звезда точно не может объяснить, чем вызван такой отказ. Певица перестала получать удовольствие от спиртного.

«Мне, конечно, постоянно предлагают: «Наташ, давай выпьем». Я отвечаю: «Ребят, мне и так весело», — поделилась звезда.

Гулькина также начала следить за фигурой и своим питанием. В ее рацион входят овощи, зелень и мясо из индейки.

«Мне нравится, когда я уезжаю на гастроли. Там не нужно ничего готовить. Всегда прошу, чтобы мне принесли лосось на пару и брокколи. На гастролях у меня самое правильное питание. А дома — да, могу похулиганить», — рассказала певица.

Наталия Гулькина получила известность после того, как стала участницей группы «Мираж». Звезда покинула коллектив в 1988 году. Артистка рассказывала, что ушла из группы из-за обмана продюсера. По словам исполнительницы, мужчина предлагал ей петь под чужую фонограмму.

Ранее певица Татьяна Анциферова вспомнила, как ей предлагали сделать звание за деньги.

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