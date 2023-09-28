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Отец Фриске о Дмитрии Шепелеве: «заболеет, или голову оторвут»

Отец Жанны Фриске Копылов назвал бывшего мужа певицы мразью без таланта

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов назвал зятя Дмитрия Шепелева мразью после того, как телеведущий появился на публике со своим 10-летним сыном, которого скрывает от семьи. Слова Копылова передает Super.ru.

«Он считает себя звездой? Эта мразь будет везде рисоваться. Везде ходит рисуется. Был бы он еще талантливый. Таланта никакого нет! Если бы он вел программы нормально. Он исчезнет, увидите, из инфополя, с экранов» — отметил отец Фриске.

Копылов также пригрозил Шепелеву, отметив, что ему «терять уже нечего»:

«Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут».

Мужчина отметил, что зять настраивает внука против семьи. Однако несмотря на это, Копылов ждет, что Платон подрастет и сам захочет увидеться с родителями своей матери.

«Я очень доволен тем, что мне показывают: ребенок хороший, симпатичный, здоровый, умный, талантливый. Мамин характер, улыбка мамина. Все ее. Я за него рад, что он талантливый, весь в маму. Он умничка», — подчеркнул он.

На днях Дмитрий Шепелев впервые появился на публике с сыном от Жанны Фриске.

Ранее сообщалось, что сын певца Иосифа Кобзона судится из-за дома в Сочи.

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