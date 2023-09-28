Сын Уилла Смита обеспокоил фанатов кадром с врачами скорой помощи

Сын актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит обеспокоил фанатов кадром с видными на нем врачами скорой помощи. Об этом сообщает The Sun.

25-летний Джейден показал кадр, сделанный в миланском отеле. Он позировал фотографу в серебряных ожерельях и кольцах с фирменным пакетом популярного бренда Diesel.

Поклонники заметили, что за стеклянной дверью за спиной Джейдена стоят врачи скорой помощи в оранжевых робах и с оборудованием.

На фоне многочисленных вопросов поклонников Джейден стер пост.

Примерно в то же время сестра рэпера Уиллоу публиковала у себя в социальных сетях сообщения, которые ее подписчики также сочли тревожными.

«Либо вы останавливаетесь, либо идете, больно и то, и другое», — написала она.

Кроме того, 22-летняя певица опубликовала картинку, на которой большой воин стоит перед маленьким человеком — первый подписан как «внутренние демоны», второй как «Уиллоу».

В конце августа Селена Гомес оказалась в центре скандала после того, как нарушила правила забастовки Гильдии киноактеров США. Звезда опубликовала в личном блоге кадры со съемок сериала, в котором играет одну из главных ролей. В посте артистка отметила официальный аккаунт сериала и добавила подпись, что скучает по работе. После она удалила пост.

Ранее Барак Обама стал соавтором фильма с Джулией Робертс.