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Режиссер «Айты» считает «грустным и абсурдным» запрет фильма

Режиссер «Айты» Бурнашев продолжит снимать кино после запрета своего фильма

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Пресс-служба фильма «Айта»

Якутский кинорежиссер Степан Бурнашев, автор фильма «Айта», поделился мыслями о запрете своего фильма. Пост об «Айте» он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ситуацию вокруг картины, ставшей самой кассовой в истории якутского кино, он назвал грустной и абсурдной.

Бурнашев отметил, что среди персонажей его фильма нет отрицательных — так, полицейский Афоня подвозит людей на машине в проливной дождь, а жаждущий мести отец Айты ослеплен горем и желанием отомстить за дочь.

«Я не оправдываю его действия, а наоборот, осуждаю. Нельзя отдаваться ярости, предпринимать какие-либо действия в порыве. Нужно думать и говорить», — пишет режиссер.

По словам режиссера, он продолжит верить в людей и снимать кино в России.

«Все произошедшее не означает, что теперь я буду плакаться в подушку и перестану снимать фильмы. В жизни бывают более значимые трагедии и потери. Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране», — пообещал Бурнашев.

Он также опроверг, что в основу сценария фильма якобы легла история киргизского мигранта, который в 2018 году похитил и изнасиловал женщину.

Самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

За фильм вступились глава региона и представители якутского парламента.

Ранее Никита Михалков рассказал, за что увольняет членов киногруппы.

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