Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора в киносаге о юном волшебнике Гарри Поттере, умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает ITV со ссылкой на семью покойного.

Смерть наступила в больнице после борьбы с пневмонией, уточнили вдова актера и его сын Фергюс.

«Мы с прискорбием сообщаем новость о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл скончался мирно в госпитале, у его постели были жена Энн и сын Фергюс», — сообщила семья актера.

Ирландский актер Майкл Гэмбон начал свою карьеру с Британского Национального театра, которым руководил Лоренс Оливье.

Он снимался в роли директора магической школы Хогвартс Альбуса Дамблдора с 2004 года, сменив в этой роли скончавшегося актера Ричарда Харриса.

Гэмбон признавался, что не читал ни одной книги Джоан Роулинг, автора историй об обладающем магическими способностями мальчике со шрамом, ограничившись сценариями фильмов.

Артист продолжал сниматься в кино до 2019 года.

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