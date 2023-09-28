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Никас Сафронов раскритиковал памятник Моисееву из-за «сомнительного сходства» с певцом

Художник Сафронов считает, что автор памятника Моисееву проявил мало фантазии

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов в разговоре с порталом PROZvezd выразил мнение, что автор памятника Борису Моисееву мог бы проявить больше фантазии.

«Сомнительное сходство – не все узнают черты лица Бориса. Жест, взмах руки, какое-то непонятное движение - скульптор хотел показать его в танце, но это не считывается. Я уверен, что скульптор отнесся к своей работе очень серьезно и профессионально. Но мне кажется, он мог бы проявить большую фантазию», — отметил Сафронов.

По мнению живописца, памятник музыканту очень похож на аналогичные скульптуры в честь чиновников и людей, которые участвовали в «разборках в 90-е». Он считает, что знакомые певца хотели бы, чтобы в памятнике были отражены главные черты характера Моисеева — его чуткость и душевность.

«Несмотря на жесткость металла, и в бронзе его можно было показать душевным и ранимым. Хотя, возможно, что скульптор видел Моисеева именно таким, каким и сделал. И это все равно лучше, чем новомодные постаменты, где непонятно: человек изображен или какое-то существо», — резюмировал Сафронов.

Автор работы — скульптор Филипп Трушин. По словам зодчего, поза, в которой изображен Моисеев, символизирует визионерский подход артиста к формированию постсоветской хореографии и популярной культуры.

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