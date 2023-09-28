«Чудовище какое-то»: Наталия Власова о появлении «деспота»-отца в студии телешоу

Певица Наталия Власова была испугана, когда Лера Кудрявцева пригласила ее отца Валерия в студию телешоу «Секрет на миллион». Об этом пишет «СтарХит».

«Он тиран, он просто деспот и тиран! Я надеюсь, что вы его [не привели]. Нет! Это просто чудовище какое-то, я не понимаю», — возмутилась Власова.

Она рассказала, что в детском возрасте отец жестко наказывал ее за каждый проступок. Если артистке звонили в неположенное время, отец мог просто разбить телефон. По словам Власовой, после развода отец оставил близких без дома. Она подчеркнула, что больше не хочет видеть родителя.

В конце апреля 2023 года звезда 90-х потеряла сознание на корпоративе в Москве. Команда Власовой перенесла ее в гримерку и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали сердечную недостаточность. 25 апреля певице сделали шунтирование сердца, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Исполнительницу ввели в медикаментозную кому.

29 апреля Власова вышла из комы и сообщила подписчикам в соцсетях, что ее выписали из больницы. Она отметила, что СМИ «преувеличили» информацию о состоянии ее здоровья, не уточнив, что имела в виду. Власова также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

Ранее Хабиб пожаловался на токсичность и агрессию от Тимати во время участия в телешоу.