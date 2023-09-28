Хабиб пожаловался на токсичность и агрессию от Тимати во время участия в телешоу

Блогер Любовь Терлецкая на своем YouTube-канале рассказала о сложностях в отношениях рэпера Тимати и певца Хабиба на съемках шоу «Песни».

На телешоу автор хита «Ягода-малинка» был в команде Максима Фадеева, однако то и дело нарывался на критику от другого наставника — Тимати.

«Не понимаю, почему люди за тебя проголосовали и оставили здесь. Это самое слабое выступление. Яркого ядра артиста, достойного, чтобы выйти на такую большую сцену, нет», — говорил Тимати.

Терлецкая считает, что рэпер испытывал к Хабибу личную неприязнь. Эта информация подтвердилась, так как Тимати открыто заявил на шоу, что певец ему не нравится.

«Ты мне до сих пор не нравишься. Считаю, что ты незаслуженно влетел в команду», — жаловался музыкант.

В комментариях под публикацией отметился и сам Хабиб, который решил прокомментировать события пятилетней давности только сейчас.

«Давление в ту неделю усиливалось и особенно было не по себе, когда Тимати при всей своей команде проявлял ко мне токсичность и агрессию. Конечно, я улыбался, но внутри было паршиво. Это публичное унижение, ведь все они смотрели и смеялись надо мной, поддакивая своему наставнику», — резюмировал Хабиб.

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