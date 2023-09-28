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Российское музыкальное училище закупит один компьютер Apple почти за 3 млн рублей

Училище имени Н.А. Римского-Корсакова закупит компьютер Apple за 2,9 млн рублей

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Apple

Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова собирается купить один компьютер Apple Mac Pro за 2,9 млн рублей. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на информацию о заключенном контракте на сайте госзакупок.

При этом, по данным издания, стоимость такого компьютера на официальном сайте Apple в пересчете на рубли не превышает 800 тыс. рублей. Контракт находится на исполнении, поставщиком выступит ООО «ТИДЖИАЙ».

Согласно техническим требованиям к товару, компьютер должен будет работать на 28-ядерном процессоре Intel Xeon W, поддерживать до восьми мониторов 4К и иметь SSD-накопитель.

Музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова основали в 1882 году. Его известными выпускниками стали оперная певица Анна Нетребко, трубач Валерий Чирсков, дирижер Вероника Дударова, и другие.

В июле российская компания Delta Computers представила настольные персональные компьютеры «Ворон» и «Бобер», оснащенные новой материнской платой «Анемона 2» собственного производства с поддержкой современных процессоров Intel.

Ранее сообщалось, что в Windows 11 нашли ускоряющий работу компьютера баг.

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