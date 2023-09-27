Звезда «Мажора» объяснил, почему редко выходит в свет с женой

Актер Денис Шведов признался в беседе с изданием Hello!, что редко выходит в свет в женой Александрой Розовской, так как не любит посещать мероприятия.

Шведов уточнил, что это «не его история», однако он посещает кинопремьеры. Звезда старается приходить на такие мероприятия с женой, если у них совпадают графики. Он также уверил, что ему и его жене нет дела до домыслов.

«Можно быть абсолютно святым, а люди будут говорить о тебе все что угодно», — объяснил актер.

Шведов добавил, что прекрасно относится к тому, что другие звезды рассказывают о своей семье и жизни в социальных сетях. Актер признался, что «с удовольствием» читает блоги своих коллег.

«Я, наверное, просто не знаю, как это делать органично. (Вести блог. — прим. «Газеты.Ru») У некоторых это получается здорово и задорно, а я чувствую, что я будто бы занимаюсь не своим делом. Поэтому и оставил эти попытки», — отметил звезда.

Шведов также рассказал, что легко принял свою публичность. Ему приятно, когда фанаты просят автограф или хотят сфотографироваться.

«Означает, что актер достучался до зрителя, вызвал отклик», — заключил артист.

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