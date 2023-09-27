«Тиран»: звезда «Мажора» о режиссере сериала «Иванько»

Актер Денис Шведов в шутку назвал режиссера сериала «Иванько» Ксению Воронину диктатором, тираном и узурпатором. Об этом он сообщил в интервью с изданием Hello!.

Шведов отметил, что «суд оправдывает» Воронину, так как она подходит к делу с полной отдачей, профессионализмом, «невероятной любовью и огромным талантом».

«Я был рад попасть к ней в плен», — поделился артист.

Шведов сыграл отца Елисея, Макара Королева, в комедии «Иванько». Сериал рассказывает о двух неудачливых учительницах за 30 лет, которые пытаются помочь друг другу в жизни.

В интервью Шведов также заявил, что не видит разницы между режиссерами мужчинами и женщинами. По его мнению, разница между кинематографистами заметна в опыте и профессионализме, а не в поле.

«Я не делю для себя режиссеров на мужчин и женщин. Если фильм крутой — мне неважно, кто его снял, но я с удовольствием потом узнаю историю режиссера и порадуюсь, что фильм подтолкнул меня к этому. И нет, любимых режиссеров-женщин у меня нет», — рассказал актер.

Ранее фильму «Брат-3» предрекли провал в прокате.