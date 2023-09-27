Эвелина Бледанс расстроилась из-за проигрыша Топалова в «Звездах в Африке»

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впечатлениями от просмотра пятого сезона шоу «Новые звезды в Африке».

Бледанс призналась, что ее расстроил проигрыш певца Влада Топалова. Артистка считает, что коллега незаслуженно быстро покинул проект.

В одном из выпусков «Новых звезд в Африке» Топалов проиграл испытание на вылет актрисе Юлии Топольницкой и не сдержал слез из-за поражения. Он объяснил, что таким образом вышел весь стресс, накопившийся у него на съемках. Артист отметил, что рад за Топольницкую, однако испытывает «дикую обиду» за себя.

17 сентября стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором принимают участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук. Также к ним присоединились Лина Джебисашвили и Прохор Шаляпин.

В программе известные личности проходят испытания в условиях дикой саванны. Они борются за приз в пять миллионов рублей. Ведущие проекта — певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» довела Топольницкую до слез в «Звездах в Африке».