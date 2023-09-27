Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эвелина Бледанс расстроилась из-за проигрыша Топалова в «Звездах в Африке»

Актриса Бледанс заявила, что Топалов незаслуженно рано покинул «Звезды в Африке»

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впечатлениями от просмотра пятого сезона шоу «Новые звезды в Африке».

Бледанс призналась, что ее расстроил проигрыш певца Влада Топалова. Артистка считает, что коллега незаслуженно быстро покинул проект.

В одном из выпусков «Новых звезд в Африке» Топалов проиграл испытание на вылет актрисе Юлии Топольницкой и не сдержал слез из-за поражения. Он объяснил, что таким образом вышел весь стресс, накопившийся у него на съемках. Артист отметил, что рад за Топольницкую, однако испытывает «дикую обиду» за себя.

17 сентября стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором принимают участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук. Также к ним присоединились Лина Джебисашвили и Прохор Шаляпин.

В программе известные личности проходят испытания в условиях дикой саванны. Они борются за приз в пять миллионов рублей. Ведущие проекта — певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» довела Топольницкую до слез в «Звездах в Африке».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях