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Фильму «Брат-3» предрекли провал в прокате

Кинокритик Шпагин предсказал фильму «Брат-3» провал в прокате

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Кинокомпания HHG

В прокате у картины «Брат-3», выход на экраны которой запланирован на 23 ноября, туманные перспективы. Такое мнение в интервью «Москве 24» озвучил киновед и кинокритик Александр Шпагин. Он напомнил, что попытка завоевать зрителя была и у фильма «Бригада: Наследник», отсылающего к популярному российскому сериалу начала 2000-х. Однако лента получила негативные отзывы критиков и зрителей, отметил эксперт.

«Народ очень не любит, когда его откровенно обманывают. Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене», — высказался Шпагин.

Он допустил, что часть аудитории придет в кинотеатры на просмотр ленты. Однако, по его словам, «вывеска в итоге сработает против фильма и отпугнет значительное количество зрителей».

«Брат-3» является дебютной работой Валерия Переверзева. В ней снялись рэпер Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик, а также близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму «Приключения Электроника».

Актер Виктор Сухоруков, сыгравший в знаменитой дилогии Алексея Балабанова «Брат», подчеркивал, что ему наплевать на создателей фильма «Брат-3», который не имеет отношения к боевикам с Сергеем Бодровым в главной роли.

Ранее фильм «Айта» лишился прокатного удостоверения.

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