Виктория Боня высмеяла слухи о проверке МВД на мошенничество

Блогерша и телеведущая Виктория Боня высмеяла в Telegram-канале информацию, что МВД России проверят ее на мошенничество.

Боня назвала подобные слухи «бредом для дураков» и «очередной уткой». Звезда отметила, что информация о том, что она не возвращает деньги за выход из своего платного блога, ложная. Телеведущая уточнила, что из него уже вышло семеро человек, которые получили сумму в размере 1300 рублей за возврат.

«Я понимаю, что мое имя сейчас продается как горячие пирожки. Но не надо забывать, что я в медиаиндустрии нахожусь уже 16 лет и знаю все, что касается того, что несет за собой ответственность о мошенничестве», — заявила звезда.

27 сентября Telegram-канал Shot заявил, что Министерство внутренних дел России начало проверку Бони по статье о мошенничестве.

По данным издания, подписчик Бони написал заявление в полицию на блогершу. Он вступил в платный Telegram-канал звезды, чтобы посмотреть ее преображение после операции. Несмотря на обещания, телеведущая не показала лица.

Ранее признавшаяся в анорексии Алена Шишкова оправдалась за липосакцию.