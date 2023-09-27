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Стало известно, сколько заплатили Ларисе Долиной за выступление на фестивале в Казани

Лариса Долина получила 1,6 млн рублей за выступление на фестивале в Казани

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Казанское Управление культуры заплатило певице Ларисе Долиной 1,6 млн рублей за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест», который проходил с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, длительность концерта составила 45 минут, за это время артистка исполнила 12 песен. Денежные средства на участие Долиной в мероприятии выделили из городской казны.

Согласно договору между Управлением культуры и певицей, представители Долиной должны были обеспечить гарантии, что им принадлежат исключительные авторские и смежные права на произведения. Казанские чиновники, в свою очередь, должны были обеспечивать физическую безопасность Долиной в месте проведения фестиваля. Так, на концерте не допускалось аморальное, неэтичное поведение зрителей, которое бы также выражалось в употреблении алкогольной и наркотической продукции.

Накануне Лариса Долина опровергла в личном блоге слухи, что дочь родила ребенка от своего отчима музыканта Ильи Спицына. По словам артистки, она не смогла пройти мимо стенда с газетами, где прочитала «небылицы» о своей семье.

Ранее певица Анна Asti объявила об открытии музыкального лейбла.

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