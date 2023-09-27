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Фильм «Айта» лишился прокатного удостоверения

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта»

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Сайдам Барыл

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма Степана Бурнашева «Айта». Об этом сообщает ТАСС.

Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25 сентября 2023 года. Подробности неизвестны.

20 сентября Роскомнадзор потребовал от видеосервисов удалить самый успешный якутский фильм, объяснив это тем, что в картине наблюдается неравенство между народами разных национальностей. Режиссер Александр Сокуров, комментируя эту ситуацию, назвал решение РКН большой ошибкой и странной политической акцией.

23 сентября депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов вступился за фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта». Он назвал спорной ситуацию вокруг ленты, говорящей о межнациональных отношениях. Также против удаления работы выступил глава Якутии Айсен Николаев. Более того, он заступился за фильм «Кандидат», к которому тоже были выдвинуты претензии Роскомнадзора и Минкультуры.

По словам Николаева, он смотрел оба фильма, и якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Шадрин не пропагандируют национализм.

В декабре 2022 года картину «Айта» показали на российском фестивале авторского кино «Зимний», где она получила приз за лучшую режиссуру.

Ранее стало известно, что планируется перезапуск культового сериала «Офис».

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