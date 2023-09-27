Анна Asti объявила об открытии музыкального лейбла

Певица Анна Asti со своей командой запускает музыкальный лейбл FENIX MUSIC. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла.

«Команда — это то, что делает тебя сильнее, а твой талант ярче! Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнерам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл», — призналась артистка.

Генеральным директором стал Сергей Красненко, который до этого занимал пост коммерческого директора в Universal Music Group. Работу лейбла будет осуществлять команда Красненко.

По словам гендиректора, основная концепция лейбла заключается в том, что «нет предела невозможному». Красненко подчеркнул, что у лейбла есть все необходимые ресурсы и лучшая команда, чтобы помочь артистам расширить их творческие и коммерческие возможности.

Подопечными лейбла стали Лолита, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, Щенки, Найк Борзов и другие музыканты.

В начале сентября Анна Asti пошутила, что Киркоров считает себя царем шоу-бизнеса. При этом певица уточнила, что сама не считает себя царицей из-за одноименного названия своей песни.

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