Мать звезды «Эйфории» рассказала, как обнаружила сына после передозировки

Мать звезды сериала «Эйфория» Ангуса Клауда Лиза призналась в беседе с People, что пыталась реанимировать сына во время передозировки.

«Я начала трясти его и кричать. Сильно толкнула, он упал на пол», — вспомнила женщина.

По словам Клауд, увидев сына без сознания, она начала звать соседку, чтобы та позвонила в службу 911. Сама мать не могла этого сделать, так как не хотела оставлять сына одного. Жещина также пыталась его реанимировать, делая искусственное дыхание рот в рот.

«Я очень скучаю по нему. Он был любовью всей моей жизни», — призналась Клауд.

Мать актера добавила, что он принимал препараты, которые подавляют работу центральной нервной системы. Женщина сказала, что последним, кто видел актера живым оказался его дядя Кевин. Они провели в последний день звезды «Эйфории» около четырех часов вместе. Мужчина вспоминал, что «это было легкое и беззаботное время», а сам Клауд выглядел «подтянутым и здоровым».

Актер Ангус Клауд получил известность благодаря сериалу HBO «Эйфория», в котором исполнил роль бросившего школу наркоторговца Феско. Премьера шоу состоялась в 2019 году.

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