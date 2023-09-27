Вячеслав Гришечкин «хотел уйти» к своей супруге

Директор актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер заявил, что артист тосковал по своей супруге Анне, которой не стало в 2017 году. Об этом Миллер рассказал «Пятому каналу».

«Возможно, иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», — вспомнил Миллер.

При этом Миллер назвал Гришечкина жизнерадостным человеком, который часто шутил:

«Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос. Он не ахал и охал, а смеялся: это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл…»

25 сентября в шоу «Махалов» опубликовали видеообращение Гришечкина к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой. В ролике артист заявил, что жалеет о расставании. На видео звезда едва сдерживает слезы, отмечая, что всегда будет помнить экс-возлюбленную. Гришечкин создал видеоролик в ноябре 2022 года, когда расставался с Бичаровой.

«У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать», — заявил актер.

Ранее на актера Епифанцева написали заявление из-за русофобии.