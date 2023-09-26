Хирург Хайдаров объяснил, почему согласился на предложение адвоката Славы о переговорах

Звездный хирург Тимур Хайдаров согласился на предложение адвоката артисток Славы и Любови Успенской Елены Сениной провести процедуры медиации в клиниках, где он работал, в интересах своих пациентов. Об этом он рассказал kp.ru.

Данная процедура предполагает разрешение конфликта на основе добровольного согласия, без судебного вмешательства.

«Я пойду на медиацию, я куда угодно пойду, если это поможет людям. Вы можете стебаться сколько угодно, можете пиариться на этом. Можете сколько угодно обижать меня в своих социальных сетях и в СМИ. Но моих родных, близких, и пациентов я в обиду не дам. И да, согласие на переговоры — это не слабость, это желание избежать войны. Желание сделать так, чтобы мы все дальше спокойно жили и работали. Если вдруг так случится, я буду очень рад», — сказал Хайдаров.

Адвокат Елена Сенина до этого говорила, что получила согласие на проведение процедуры медиации. Документ Сениной подписали гендиректора клиник «Олимп Клиник», «ДжиЭмТи», «Ай Кью Пластик», а также сам хирург Хайдаров.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

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