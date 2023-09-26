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В Санкт-Петербургской филармонии исполнили десятую симфонию Шостаковича

Санкт-Петербургская филармония открыла новый сезон

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Алексей Даничев/РИА Новости

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрий Шостаковича открыла новый концертный сезон, сообщает пресс-служба компании.

В день рождения композитора, 25 сентября, на сцене Большого зала прозвучала его десятая симфония в исполнении заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра. Исполнение приурочено к 70-летию мировой премьеры произведения.

Открытие нового концертного сезона прошло при поддержке НК «Роснефть».

Ключевое событие, под знаком которого пройдет новый концертный сезон Петербургской филармонии – 85-летие художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова. В предстоящем сезоне публику ждут концерты лучших российских коллективов, дирижеров и исполнителей.

Среди одного из значимых событий сезона - XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». В программе заявлены концерты не только филармонических коллективов, но и выступление Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В фестивале примут участие известные пианисты и солисты - Денис Мацуев, Николай Луганский, Хибла Герзмава и другие.

«Роснефть» поддерживает Петербургскую филармонию c 2015 года.

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