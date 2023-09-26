В Госдуме учредили медаль имени Говорухина

Госдума на пленарном заседании 26 сентября приняла проект постановления об учреждении медали имени режиссера Станислава Говорухина (1936-2018). Об этом сообщает РИА Новости

«Медаль, которую мы сегодня учредили, имеет статус ведомственной награды Государственной думы. Награждаться ею будут граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве», — объяснил глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский.

Парламентарий напомнил, что Говорухин проработал в Государственной думе более 20 лет.

«Станислав Сергеевич Говорухин — выдающийся человек, наш коллега… возглавлял Комитет по культуре, был обладателем бесчисленного количества наград как актер, режиссер, сценарист, он внес огромный вклад в культурную, общественную и политическую жизнь нашей страны», — обосновал решение Пинский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить медаль Говорухина еще в июне. Дизайн награды с профилем Станислава Говорухина уже утвержден.

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