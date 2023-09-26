Бари Алибасов подал в суд из-за того, что у него тормозит World of Tanks

Пресненский районный суд Москвы 25 сентября зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео». Как пояснила «Газете.Ru» помощница продюсера Елена, Алибасову там купили игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, но он «не тянул даже танчики». Технику несколько раз относили на ремонт, но ноутбук продолжал «тормозить», утверждает сторона Алибасова.

«Мы с этим делом уже почти полгода. После травмы на позвоночнике Бари Каримовичу по его просьбе приобрели компьютер. Он игровой, на нем можно и видео редактировать. В общем, можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. И вот он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него застревали. Он все время возмущался, что то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», — рассказала Елена.

Она добавила, что тормозящий ноутбук несколько раз сдавали на ремонт по гарантии, но проблема с застревающими танками не решилась.

«При получении же надо проверить работу, а сотрудники сети заявляют, что у них нет возможности проверить. Я сдавала три раза, потом писали заявление о возврате денег, потому что он не дает тот КПД, который нужен для игр. Обычный компьютер можно купить и за 50 тысяч, а вещь стоит все-таки больше 200 тысяч. Сейчас он просто лежит, мы уже другой ноутбук купили. И мы принципиально подали в суд. Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь досудебно. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело. И вот адвокат снова подавала документы в суд», — пояснила Елена.

Помощница Алибасова считает, что продюсер мог бы сам поехать в центральный офис, и «ему бы могли пойти на встречу». Но он сказал, что хочет поступить, «как обычный гражданин».

«Говорит, а как обычные люди поступают? Вот пусть суд работает. Такой принципиальный стал. У Бари Каримовича 1 сентября снова была операция на позвоночнике. Вот если бы не купили другой ноутбук, вот как человеку быть? Лежать, смотреть только телевизор? Сейчас уже дело в сумме. Пусть вернут сумму. Так хочется и моральный ущерб. Адвокат вроде вписывала небольшую сумму. Тут чисто принципиально», — заключила Елена.

В июне 2021 года Бари Алибасову сделали операцию на позвоночнике, в которой он нуждался после падения с лестницы.

Ранее Алибасов признался, что его тренирует внучка бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он показал в соцсетях, как Анна Шукшина помогает ему поддерживать себя в форме.