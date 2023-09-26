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Покинувший Россию комик Романов раскрыл размер своего гонорара

За границей уехавший из России комик Романов получает 5 тысяч евро за концерт

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Из личного архива Дмитрия Романова

Покинувший Россию стендап-комик Дмитрий Романов, экс-звезда шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, раскрыл размер своего гонорара. О заработке за границей он рассказал в новом выпуске проекта «НеФорбсы».

Романов отметил, что зарабатывает примерно столько же, сколько в России.

«Люди есть, люди ходят, люди любят, я люблю их. Даже если заниматься только стендапом, больше ничего не делая, можно нормально жить», — отметил он.

За один концерт, уточнил артист, он получает около 5 тысяч евро (примерно 510 тысяч рублей).

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу. В июле 2023 года артист рассказал о получении израильского гражданства.

Накануне Романов пожаловался на проблемы со здоровьем.

Ранее бывшая девушка Канье Уэста заявила о желании снять кино про алкоголичек.

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