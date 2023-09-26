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Скончалась супруга композитора культовой «Золушки» 1947 года

В Москве скончалась супруга композитора культовой «Золушки» Спадавеккиа

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Shutterstock

Бывшая супруга советского композитора Антонио Спадавеккиа Лидия скончалась в Москве на 91-м году жизни. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. Стало известно, что в последние годы она боролась с тяжелым заболеванием.

«24 сентября в квартире на Строгинском бульваре была зафиксирована смерть 90-летней женщины. Давность смерти 2 часа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание», — сообщил собеседник агентства.

Именно Спадавеккиа написал всю музыку к культовой советской киносказке «Золушка» 1947 года, в том числе и известную каждому песню «Добрый жук», начинающуюся со слов «Встаньте дети, встаньте в круг…». Он стал автором музыки для многих картин, в том числе «За тех, кто в море», «Шумный день», «Гуттаперчевый мальчик», а также мультфильма «Дудочка и кувшинчик».

Антонио и Лидия поженились, когда композитору было 49 лет, а девушке исполнилось только 23. Семь лет пара прожила вместе, но завести детей у них не получалось. По этой причине брак распался, однако супруги сохранили теплые отношения. В 1988 году Спадавеккиа
ушел из жизни в возрасте 80 лет.

В сентябре также скончался советский режиссер и актер Владимир Хмельницкий. Ему было 88 лет.

Ранее ушла из жизни советская актриса Нина Беляева, сыгравшая в «Сказке о царе Салтане».

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