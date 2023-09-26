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Прилепин впервые появился на публике после ранения

Раненый писатель Прилепин принял участие в инаугурации нижегородского губернатора

Раненый писатель Захар Прилепин временно уехал из больницы, чтобы принять участие в церемонии вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации проходит 26 сентября в здании Манежа в Нижегородском кремле.

Прилепин, все еще проходящий лечение в больнице, впервые появился на публике после ранения. По словам очевидцев, литератор выглядит бодрым и улыбается.

6 мая 2023 года произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

В начале сентября Прилепин назвал условие, которое позволит завершить СВО за месяц. По его мнению, помогло бы привлечение ударной группировки, состоящей из 350 тысяч военных.

Ранее звезду «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) еще раз оштрафовали.

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