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Лидия Федосеева-Шукшина заявила об обмане внучки из-за переписанной квартиры

Актриса Федосеева-Шукшина призналась, что внучка заблокировала ее в телефоне

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Артистка Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее расстроила внучка Аня — дочь актрисы Марии Шукшиной. Этим звезда поделилась в беседе с msk1.ru.

По словам Федосеевой-Шукшиной, родственница посещала ее в больнице всего два раза. Она знала, что актриса хочет вернуть свою долю в московской квартире, которую случайно переписала на внучку и обещала вернуть, но не сделала этого.

«А потом в очередной раз обманула и даже заблокировала нас в телефоне так, что мы не можем с ней связаться. И вот, выписавшись из клиники с хорошим результатом, я чуть его не потеряла», — заявила артистка.

На днях внучка Федосеевой-Шукшиной заявляла, что вместе со своей матерью поддерживает связь с родственницей по телефону, которая после выписки из больницы живет со своей дочерью Ольгой. Женщина добавила, что ее бабушка умеет пользоваться смартфоном, однако артистка редко отвечает на сообщения.

Актриса Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. Первым ее супругом стал актер Вячеслав Воронин, а вторым — писатель Василий Шукшин, от которого артистка родила двух дочерей — Марию и Ольгу. Потом Федосеева-Шукшина выходила замуж за режиссера Михаила Аграновича, художника Марека Межеевского и музыкального продюсера Бари Алибасова.

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