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Настасья Самбурская не может снять клип из-за нехватки денег

Певица Настасья Самбурская призналась, что у нее не хватает денег на клип

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samburskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Настасья Самбурская призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не снимает клип на свою последнюю композицию «Полмира», так как на это нет денег.

«Хороший клип это дорого, я пока столько не зарабатываю, а плохой снимать не хочется», — заявила исполнительница.

Самбурская подчеркнула, что она только недавно самостоятельно занялась творчеством, без продюсера. По ее словам, первые самостоятельно заработанные деньги она вложила в покупку машины, а все последующие певица планирует вложить в музыку.

Продюсером Самбурской несколько лет был Виктор Дробыш. Конфликт между актрисой и продюсером начался, когда артистка решила начать свою сольную музыкальную карьеру. Дробыш выступил в качестве продюсера Самбурской, однако звезду «Универа» не устроила его работа.

В 2020 году Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша, обвинив его в неисполнении своих обязательств по контракту. Продюсер, в свою очередь, заявил, что артистка сама начала отказываться от работы. В сентябре он выиграл второй суд против Самбурской, получив 2 млн 700 тысяч рублей в качестве компенсации. Позднее Дробыш выиграл второй суд против артистки.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк проиграла суд из-за долга.

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