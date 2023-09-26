Стало известно, когда Гришечкин записал свое последнее любовное послание

Актер Вячеслав Гришечкин записал любовное послание к своей бывшей возлюбленной Диане Бичаровой почти год назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Гришечкин создал видеоролик в ноябре 2022 года, когда расставался с Бичаровой. Его первым получила экс-ведущая радио «Комсомольская правда» Алена Мартынова, которая и ведет Telegram-канал «Светский хроник». В том же 2022 году она разместила обращение Гришечкина в своей заметке. Мартынова обвинила телеведущего Андрея Малахова в том, что «он продолжает делать сенсации на костях».

25 сентября в шоу «Махалов» опубликовали видеообращение Гришечкина к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой. В ролике артист заявил, что жалеет о расставании. На видео звезда едва сдерживает слезы, отмечая, что всегда будет помнить экс-возлюбленную.

«У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать», — заявил актер.

Бичарова отметила, что до сих пор набирает номер телефона Гришечкина, потому что не верит, что его не стало. Женщина призналась, что у нее сохранился денежный талисман от звезды — 50-рублевая купюра с приписанными нулями.

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