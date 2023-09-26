Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Гришечкин записал свое последнее любовное послание

Любовное послание актера Гришечкина записано почти год назад

close
100%
Смотрим

Актер Вячеслав Гришечкин записал любовное послание к своей бывшей возлюбленной Диане Бичаровой почти год назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Гришечкин создал видеоролик в ноябре 2022 года, когда расставался с Бичаровой. Его первым получила экс-ведущая радио «Комсомольская правда» Алена Мартынова, которая и ведет Telegram-канал «Светский хроник». В том же 2022 году она разместила обращение Гришечкина в своей заметке. Мартынова обвинила телеведущего Андрея Малахова в том, что «он продолжает делать сенсации на костях».

25 сентября в шоу «Махалов» опубликовали видеообращение Гришечкина к бывшей возлюбленной Диане Бичаровой. В ролике артист заявил, что жалеет о расставании. На видео звезда едва сдерживает слезы, отмечая, что всегда будет помнить экс-возлюбленную.

«У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать», — заявил актер.

Бичарова отметила, что до сих пор набирает номер телефона Гришечкина, потому что не верит, что его не стало. Женщина призналась, что у нее сохранился денежный талисман от звезды — 50-рублевая купюра с приписанными нулями.

Ранее звезда «Сватов» объяснил, почему ушел из сериала.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях