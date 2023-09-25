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Жена Константина Ивлева переживала за развитие родившейся раньше срока дочери

Жена шеф-повара Ивлева переживала за развитие родившейся раньше срока дочери

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Мария Курсанова

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переживала за развитие своей дочери Ники.

Куденкова волновалась, так как ее ребенок родился на месяц раньше запланированного. В какой-то момент блогерша начала замечать, что ее малышка начинала делать все позже, чем у детей знакомых. К примеру, она переживала, что не сможет научить дочь пользоваться столовыми приборами и станет «плохой матерью».

«У «блогеров в сети» уже девять месяцев сами едят ложкой, а моей уже 11 месяцев, потом год, год и месяц… А она все руками», — поделилась жена шеф-повара.

По словам Куденковой, дочь самостоятельно взяла ложку в руку и начала есть в год и четыре месяца во время поездки во Францию.

«И теперь ее невозможно накормить. Она ругается, только сама ест», — поделилась супруга телеведущего.

Куденкова и Ивлев поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.

Ранее Константин Ивлев отсудил у производителя колбас 3,5 млн рублей.

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