Савичева вспомнила, как «ничего не понимала» на «Фабрике звезд»

Певица Юлия Савичева призналась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что она и другие участники «Фабрики звезд» не понимали своей популярности во время участия в шоу.

По словам Савичевой, герои проекта не понимали, как по ним начинали «адски фанатеть», так как они просто «живут себе по-тихому». Единственный момент, когда они могли оценить свой успех — это пятничные концерты.

«Мы видели, как люди собираются около нашей машины и просто уже начинают адски фанатеть. Мы не понимали, как так?» — поделилась звезда.

Савичева вспомнила, как после проекта ей было сложно ходить по улице из-за повышенного внимания прохожих. Она отметила, что даже после получения популярности продолжила ездить на метро. По словам звезды, из-за этого у нее выработалась привычка не смотреть на людей.

«Знаешь, я просто привыкла не смотреть по сторонам, оставаться такой как есть», — пошутила артистка.

Юлия Савичева стала известна после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Певица попала в пятерку финалисток. Также в нее вошли Елена Терлеева, Елена Темникова, Мария Ржевская и Полина Гагарина. В 2004 году Савичева представляла Россию на музыкальном международном конкурсе «Евровидение», где заняла 11-е место.

Ранее певица Юлия Савичева заявила, что у нее жесткий характер.