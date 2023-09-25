Новая избранница Петрова не сомневается в его любви

Актер Александр Петров признался в любви к своей жене Виктории Антоновой на программе «Шоу Воли» на ТНТ.

Соведущий комика Павла Воли Илья Соболев спросил у Петрова на передаче, что он ответит своей супруге на слова о том, что он ее не любит.

Петров подчеркнул, что Виктория никогда бы такого не сказала. При этом актер добавил, что если смотреть на ситуацию гипотетически, то он бы попытался разубедить свою возлюбленную.

«Я скажу: «Нет, я тебя очень сильно люблю», — ответил актер.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

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