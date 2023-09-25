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Юлия Пересильд рассказала об отношениях с новым бойфрендом

Актриса Юлия Пересильд заявила, что с ней трудно жить и назвала себя одиночкой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Юлия Пересильд призналась в беседе с The Voice, что ей тяжело дается все, что касается тесных контактов.

«Я в общем-то одиночка. Мне важно самой принимать решения. Жить рядом с таким человеком трудно, я это понимаю», — отметила звезда «Вызова».

Она призналась, что ее нынешний возлюбленный Михаил Тройник покорил ее своей честностью.

«Миша бесхитростный, по-своему сложный, мы очень разные, но в нем нет злобы, он не обманщик. Для меня это важный пункт», — заявила Пересильд.

Звезда подчеркнула, что Тройник принимает ее такой, какая она есть, несмотря на сложный характер артистки.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения. Звезда редко рассказывает о личной жизни, но она признавалась, что возлюбленный «подсадил» ее на цигун — восточную систему упражнений.

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя: 14-летнюю Анну и 10-летнюю Марию. Артистка в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако она не препятствует их общению. Экс-супруги также периодически встречаются и продолжают работать вместе.

Ранее у бывшего Бузовой появилась девушка.

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