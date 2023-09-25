Звезду «Уральских пельменей» обокрали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обокрали актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. Ершов приехал к студии звукозаписи и оставил вещи в своем автомобиле.

«Буквально через пять минут мне звонит компания, которая устанавливала сигнализацию. Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу — а заднее стекло разбито, украден мой ноутбук и рюкзак», — рассказал он.

В рюкзаке лежали паспорта актера и его жены, на ноутбуке он хранил материалы для нового сериала.

В УМВД России по Екатеринбургу зарегистрировали дело о краже.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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