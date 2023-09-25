Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье бабушки после инсульта

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко призналась, что перенесшая инсульт 85-летняя актриса сейчас находится дома у своей дочери Ольги. Слова Трегубенко передает The Voice.

Внучка вместе со своей матерью актрисой Марией Шушкиной поддерживают связь с родственницей по телефону. Женщина добавила, что ее бабушка умеет пользоваться смартфоном, однако артистка редко отвечает на сообщения.

«Стараюсь созваниваться, по крайней мере, пару раз в месяц», — заявила Трегубенка.

Актриса Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. Первым ее супругом стал актер Вячеслав Воронин, а вторым — писатель Василий Шукшин, от которого артистка родила двух дочерей — Марию и Ольгу. Потом Федосеева-Шукшина выходила замуж за режиссера Михаила Аграновича, художника Марека Межеевского и музыкального продюсера Бари Алибасова.

В начале июля сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после госпитализации с инсультом. После того как звезда попала в больницу, у нее развилась сердечная недостаточность, однако позже состояние улучшилось и ее перевели из реанимации.

Ранее певицу Софи Лорен госпитализировали с переломом бедра.