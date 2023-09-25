Полиция ведет расследование против блогерши Ениной из-за слухов о «репродуктивном насилии»

Гендиректор лейбла Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) заявил, что правоохранители ведут расследование в отношении блогерши Анны Ениной из-за ролика о певце Глебе Викторове. Об этом Пашу заявил YouTube-каналу «Вписка».

«Я позвонил нашему адвокату и попросил взять дело в судопроизводство. Неделю назад начались уже допросы. Мне кажется, что все дойдет до логичного и ее признают виновной», — заявил босс Black Star.

Три месяца назад блогерша Енина опубликовала на своем YouTube-канале видео под названием «Три дня репродуктивного насилия», в котором обвинила музыканта Глеба Викторова в репродуктивном насилии со ссылкой на бывшую девушку солиста «Трех дней дождя». Утверждалось, что Викторов пытался оплодотворить девушку без ее согласия. Сам музыкант назвал информацию клеветой.

Как отметил Пашу, после публикации ролика Ениной он связался с менеджером блогерши. Та объяснила, что между Ениной и Викторовым «давний скандал», а этим роликом девушка решила ответить музыканту на его «неправильные слова». При этом менеджер подчеркнула, что перед публикацией команда Ениной посоветовалась с юристом, который не обнаружил в нем нарушений законодательства.

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