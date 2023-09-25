Нелли Кобзон поделилась воспоминаниями о муже

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона (1937-2018) Нелли Кобзон в беседе с изданием «7 дней» поделилась воспоминаниями о муже.

Она призналась, что часто видит супруга во снах, в которых заново переживает важные моменты из их романа и совместной жизни».

«Иосиф, ты часто снишься мне. Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь с табличкой «Квартира образцового содержания» в доме на улице Рубинштейна, где я живу с мамой и младшим братом. Или другой звонок — уже не в дверь, а по телефону. Я хватаю трубку: «Да, добрый вечер! Мне сейчас не­удобно говорить — я смотрю «Кабачок «13 стульев»... Сочи? Какие Сочи, вы что? В качестве кого я с вами туда поеду?.. В качестве невесты?!» — рассказала Кобзон.

Первая встреча с будущим мужем, продолжила Нелли Кобзон, удивила ее.

»...Когда я в первый раз увидела тебя, ты был совсем не похож на свой экранный образ. Высокий, красивый, харизматичный, стильно одетый. Я вышла за тебя замуж, когда мне было 20 лет, и ты меня многому научил, воспитал, организовал. Что-то я постигала вопреки тебе, что-то назло, что-то во имя тебя. Мы были совершенно разными людьми, но ты всегда вел себя со мной на равных. Я тебе за это очень благодарна», — сказала вдова.

Она отметила, что ей никогда не было скучно с Кобзоном.

«Ты негодовал, радовался, злился... Ты всегда был человеком не слов, а дела. В свои последние годы ты стал таким потрясающим отцом, мужем, дедушкой! Ты всегда был таким, но у тебя не было времени и повода это показать. И наконец ты растворился в семье...» — заключила она.

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