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Тимофей Трибунцев изменился до неузнаваемости в «Цербере»

Вышел тизер сериала «Цербер» с Трибунцевым и Цыгановым

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Premier

Опубликован тизер-трейлер сериала Владимира Щеголькова «Цербер», в котором актер Тимофей Трибунцев изменился до неузнаваемости. Ролик исторического детектива «Газете.Ru» предоставил онлайн-кинотеатр Premier.

Трибунцев, внешность которого изменил сложный грим, исполнил в сериале роль следователя с необычными способностями.

Другая главная роль — дворянина Александра Бошняка — досталась Сергею Марину. Также в фильме снялись Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро и другие.

В основу сюжета легли исторические события, случившиеся после подавления восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1825 году. После бунта власти пытаются поймать как можно больше декабристов, используя и тайных агентов, и доносчиков. На фоне этого в Петербурге кто-то решает поквитаться с доносчиками, а на месте преступления оставляет листок со строками из стихотворения Александра Пушкина.

«Зачем зрителю нужно посмотреть этот сериал? Во-первых, это очень не глупо. Во-вторых — невероятные актеры. Прекрасное художественное решение. Сюжет триллера, сплетающийся с мелодрамой. Реальные исторические личности, переплетенные в ярком сюжете, написанном талантливейшим Александром Гоноровским», — говорит о своей работе Щегольков.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 4 ноября 2023 года.

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